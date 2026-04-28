Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии, показало исследование

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, следует из нового исследования института INSA для газеты Bild.
В рамках исследования деятельность политиков оценивалось по шкале от нуля до десяти, где ноль - "очень плохо", а десять - "очень хорошо".
Согласно данным исследования, Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла. На первой строчке расположился министр обороны Германии Борис Писториус, набрав 4,9 балла. Вторую и третью строчки разделили сопредседатель партии "Зеленые" Джем Оздемир и премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, набрав по 4,1 балла.
В первой пятерке также оказались премьер-министр Баварии Маркус Зедер и бывший вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики.
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заняла восьмое место, набрав 3,7 балла.
Исследование проводилось с 24 по 27 апреля. Данные о статистической погрешности и выборке не приводятся.
