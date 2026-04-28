Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии, показало исследование - РИА Новости, 28.04.2026
01:25 28.04.2026
Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии, показало исследование

Bild: Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии

© AP Photo / Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком в стране по результатам исследования института INSA для газеты Bild.
  • Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла.
  • Министр обороны Германии Борис Писториус набрал 4,9 балла и занял первое место.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, следует из нового исследования института INSA для газеты Bild.
В рамках исследования деятельность политиков оценивалось по шкале от нуля до десяти, где ноль - "очень плохо", а десять - "очень хорошо".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Хватит уже". В ФРГ забили тревогу из-за нового решения Мерца по Украине
Вчера, 08:56
Согласно данным исследования, Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла. На первой строчке расположился министр обороны Германии Борис Писториус, набрав 4,9 балла. Вторую и третью строчки разделили сопредседатель партии "Зеленые" Джем Оздемир и премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, набрав по 4,1 балла.
В первой пятерке также оказались премьер-министр Баварии Маркус Зедер и бывший вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики.
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заняла восьмое место, набрав 3,7 балла.
Исследование проводилось с 24 по 27 апреля. Данные о статистической погрешности и выборке не приводятся.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Опрос показал уровень недовольства Мерцем в Германии
7 апреля, 18:31
 
