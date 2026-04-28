На Украине ужаснулись ультиматуму Мерца Зеленскому - РИА Новости, 28.04.2026
08:48 28.04.2026 (обновлено: 12:16 28.04.2026)
На Украине ужаснулись ультиматуму Мерца Зеленскому

Мендель: заявление Мерца об уступках территорий стало ультиматумом Зеленскому

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
  • Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца об уступках территорий стали ультиматумом главе киевского режима.
  • Она добавила, что такое заявление стало откровенным посланием из Берлина о цене европейского будущего.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об уступках территорий стало ультиматумом Владимиру Зеленскому, написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией", — говорится в ее публикации в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском
12:15
Она добавила, что такие слова — это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего.

Накануне Мерц заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения и вступления в Евросоюз. По его словам, Киеву может потребоваться провести референдум по этому вопросу, после чего Зеленский якобы будет иметь возможность сказать жителям Украины: "Я открыл вам путь в Европу".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Счет пошел на месяцы: Европа придумала, как спасти НАТО и получить Украину
26 апреля, 08:00
 
