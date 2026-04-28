С Эльбруса эвакуировали получившего травмы незарегистрированного туриста
19:12 28.04.2026
С Эльбруса эвакуировали получившего травмы незарегистрированного туриста

МЧС: с Эльбруса эвакуировали получившего травмы незарегистрированного туриста

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели эвакуировали с Эльбруса незарегистрированного туриста, который получил травмы.
  • В спасательной операции участвовали шесть спасателей МЧС России и две единицы техники.
НАЛЬЧИК, 28 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса незарегистрированного туриста, который получил травмы, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, это уже вторая за вторник спасательная операция на горе.
"Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус (высота 5000 метров) получил травмы незарегистрированный турист… 23-летнего мужчину с ушибами спустили на поляну Азау. От медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на поисково-спасательные работы привлекались шесть спасателей МЧС России и две единицы техники.
Это уже вторая за вторник спасательная операция на Эльбрусе. Ранее ведомство сообщало об эвакуации с высоты 5200 метров 52-летней альпинистки из Монголии, которой стало плохо при восхождении. Ее спустили на поляну Азау, медпомощь ей не понадобилась.
ЭльбрусРоссияМонголияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
