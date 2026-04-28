С Эльбруса эвакуировали получившего травмы незарегистрированного туриста

НАЛЬЧИК, 28 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса незарегистрированного туриста, который получил травмы, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, это уже вторая за вторник спасательная операция на горе.
Это уже вторая за вторник спасательная операция на Эльбрусе. Ранее ведомство сообщало об эвакуации с высоты 5200 метров 52-летней альпинистки из Монголии, которой стало плохо при восхождении. Ее спустили на поляну Азау, медпомощь ей не понадобилась.