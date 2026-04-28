15:00 28.04.2026 (обновлено: 15:08 28.04.2026)
МЧС нарастит группировку для тушения пожара на НПЗ в Туапсе сводными отрядами

© РИА Новости / Борис Морозов | Дым от пожара на морском терминале в Туапсе
  • МЧС наращивает группировку сил и средств для тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.
  • Сводные отряды следуют из Краснодарского края и Ростовской области, в готовности подразделения Ставрополья.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МЧС РФ наращивает группировку сил и средств для тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, сводные отряды следуют из Краснодарского края и Ростовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"По поручению главы МЧС России в регионе наращивается группировка сил и средств: к месту следуют сводные отряды территориальных управлений МЧС из Краснодарского края и Ростовской области. В готовности подразделения Ставрополья", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что перед вылетом на Кубань главе МЧС Александру Куренкову доложили оперативную обстановку в регионе. В зале дежурной смены национального центра управления в кризисных ситуациях руководитель ведомства провел совещание.
"Вместе с замминистра Алексеем Кострубицким, начальником главного управления пожарной охраны Иваном Луневым, начальником ГУ НЦУКС Анатолием Елизаровым обсудили действия по ликвидации пожара 4 ранга сложности и проведению водолазных работ в акватории Черного моря", - резюмирует министерство.
Песков: целью ВСУ в Туапсе стали хранилища с экспортной нефтью
Краснодарский крайРостовская областьРоссияАлексей КострубицкийАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
