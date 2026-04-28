13:24 28.04.2026 (обновлено: 14:13 28.04.2026)
В Москве пять человек погибли при пожаре в новостройке

© РИА Новости / Максим Блинов
Пожар в строящемся здании в Москве
Пожар в строящемся здании в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до пяти, сообщили в МЧС.
  • Спасти удалось 31 человека, девятерых из них осматривают медики.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пять человек стали жертвами пожара в новостройке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К сожалению, пять человек погибли", — говорится в релизе.
Из помещения удалось спасти 31 человека, девятерых осматривают медики.
Огонь вспыхнул на втором и третьем этажах здания на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка. Возгорание потушили на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Ему присвоили самый высокий уровень сложности. К работам привлекли 200 человек и 65 единиц техники.
СК возбудил дело о нарушении правил безопасности, ход расследования контролирует прокуратура. Точную причину происшествия установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
