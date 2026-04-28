Пожар в строящемся здании в Москве

В Москве пять человек погибли при пожаре в новостройке

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до пяти, сообщили в МЧС.

Спасти удалось 31 человека, девятерых из них осматривают медики.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пять человек стали жертвами пожара в новостройке на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"К сожалению, пять человек погибли", — говорится в релизе.

Из помещения удалось спасти 31 человека, девятерых осматривают медики.

Огонь вспыхнул на втором и третьем этажах здания на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка. Возгорание потушили на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Ему присвоили самый высокий уровень сложности. К работам привлекли 200 человек и 65 единиц техники.