В Москве при пожаре в новостройке погибли три человека

12:21 28.04.2026 (обновлено: 12:37 28.04.2026)
МЧС: число погибших в пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до трех.
  • Спасатели продолжают работы по спасению людей, привлечены более 120 человек и 30 единиц техники.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре в новостройке на севере Москвы увеличилось до трех, еще семь человек пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По последним данным, спасены 31 человек, семь пострадало, трое погибших", — говорится в сообщении министерства.
Спасатели продолжают спасать людей со второго этажа горящего здания. "По периметру установлены подъемные механизмы, внутри продолжают работу звенья газодымозащитной службы", — отмечает МЧС Российской Федерации.
К работам привлечены более 120 человек и 30 единиц техники.
