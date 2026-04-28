В "России сегодня" обсудили новые маршруты между Азией и Европой

Краткий пересказ от РИА ИИ Медиагруппа «Россия сегодня» организовала международный круглый стол, посвященный актуальным вопросам международной логистики и роли транспортных коридоров в современной геополитике.

Эксперты обсудили изменения ключевых торговых маршрутов под влиянием санкций, геополитической напряженности и перестройки глобальных цепочек поставок.

Наталья Задонская отметила, что Россия продолжает работу с логистическими маршрутами восточного и южного направлений, способствуя диверсификации грузопотоков.

Казбек Майгельдинов подчеркнул многовекторность логистической политики Казахстана как операционную необходимость, обусловленную географией страны.

Спикеры обсудили роль Китая и Монголии в трансформации глобальной логистики, а также развитие транспортных коридоров как часть экономической стратегии этих стран.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" организовала международный круглый стол, посвященный актуальным вопросам международной логистики и роли транспортных коридоров в современной геополитике. Эксперты обсудили, как санкции, геополитическая напряженность и перестройка глобальных цепочек поставок меняют ключевые торговые маршруты, перераспределяя экономические и политические силы в Евразии.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Департамента международных проектов и цифровизации АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская, заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин, председатель Общественного фонда "Ассоциация исследователей Китая" Казбек Майгельдинов, директор Института международных отношений, директор Центра европейских исследований Китайского народного университета Ван Ивэй и генеральный директор Центра исследований экономической политики и конкурентоспособности Лакшми Буджу.

Заместитель руководителя Департамента международных проектов и цифровизации АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская, открывая дискуссию, отметила, что Россия продолжает работу с логистическими маршрутами восточного и южного направлений, способствуя диверсификации грузопотоков, в том числе на фоне ситуации в Ормузском проливе и других ограничений, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.

Кроме того, спикер более подробно рассказала о цифровых решениях, которые применяются в логистических процессах: "Мы, в том числе, проработали с Азербайджанской Республикой вопрос взаимного признания электронной цифровой подписи, <…>, и в тестовом режиме уже был подписан первый документ с использованием ЭЦП".

Председатель Общественного фонда "Ассоциация исследователей Китая" Казбек Майгельдинов представил обзор ключевых треков развития транспортно-логистической системы Казахстана, включая развитие Среднего коридора и маршрутах через Китай, Центральную Азию и ЕС. Эксперт подчеркнул, что в условиях столь высокой конкуренции на рынке очень важно работать по нескольким направлениям, так как транзитный потенциал страны является не только источником дохода, но и инструментом суверенитета: "Сегодня многовекторность логистической политики Казахстана — это не просто риторика, а операционная необходимость, обусловленная нашей географией".

Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин рассказал о роли Китая в трансформации глобальной логистики, о дальнейших перспективах инициативы "Один пояс — один путь", а также развитии российско-китайского транспортного взаимодействия. Спикер особо отметил, что для Китая развитие транспортных коридоров является частью более широкой экономической стратегии, связанной с укреплением позиции страны на внешних рынках: "Китай, естественно, внимательно следит за развитием транспортных коридоров, вкладывает туда серьёзные средства, инвестирует. Но нужно понимать, что для Китая транспортные коридоры — это не чистая логистика. Это в некоторой степени программа поддержки экспансии китайского бизнеса вовне".

Генеральный директор Центра исследований экономической политики и конкурентоспособности Лакшми Буджу рассказала о роли Монголии как транзитного звена между Россией и Китаем, значении Трансмонгольской железной дороги, экспорте сырья в Китай и развитии логистической инфраструктуры, включая перспективы строительства сухих портов и интермодальных терминалов: "Главный коридор соединяет Россию через Монголию с Китаем и обеспечивается Трансмонгольской железной дорогой через Улан-Батор. Монголия также активно экспортирует в Китай уголь и медь, при этом на ряде переходов перевозки идут автотранспортом. В перспективе страна может развивать логистические хабы и терминалы для транзита между Россией и Китаем".