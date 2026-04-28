Ректора и сотрудников МАРХИ внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 28.04.2026
19:03 28.04.2026
Ректора и сотрудников МАРХИ внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор и сотрудники МАРХИ были внесены в базу данных сайта "Миротворец".
  • Поводом для внесения в базу стало проведение в стенах института выставки "С нами Бог!", посвященной ветеранам СВО.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский и его коллеги были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Кроме Швидковского, в базу также внесены проректор МАРХИ по проектному управлению и воспитательной работе Павел Жбанов, профессор кафедры МАРХИ "Храмовое зодчество" Александр Макаров, автор экспонатов из пластилина для выставки в галерее "С нами Бог!" и преподаватель МАРХИ Елена Бруснецова, а также профессор МАРХИ, кандидат архитектуры, член ИКОМОС, член Союза московских архитекторов, куратор выставки "С нами Бог!" Александр Малинов.
Персональные данные сотрудников архитектурного института были опубликованы на сайте в понедельник вечером. "Миротворец" обвиняет их в якобы в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало проведение в стенах Московского архитектурного института выставки "С нами Бог!", которая посвящена ветеранам СВО.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДмитрий ШвидковскийАлександр МакаровДунья МиятовичМАРХИИКОМОССоюз московских архитекторовОбщество
 
 
