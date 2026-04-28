В Польше возмутились освобождением серийного маньяка

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Польши возмутились освобождением из заключения серийного маньяка Хенрика Р. по кличке Łomiarz.

Он должен будет носить специальный браслет, передающий информацию о его местоположении, и пройти специализированную терапию.

Хенрик был приговорен к 15 годам лишения свободы и в общей сложности провел в тюрьме более 30 лет.

ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Жители Польши возмущены и напуганы освобождением из заключения серийного маньяка Хенрика Р. по кличке Łomiarz.

Хенрик Р., известный как Łomiarz, во вторник покидает исправительное учреждение после отбытия полного срока наказания. В 90-х годах он нападал на женщин, которых бил по голове обрезком трубы. Его жертвами стали несколько десятков человек, пятеро из которых скончались.

Данная новость вызвала волну возмущения и беспокойства в польском сегменте интернета.

"Это возмутительно и недопустимо — освобождать человека, который, скорее всего, снова будет искать себе жертв. Я уже боюсь выходить на улицу и боюсь за свою дочь. Будут ли суд и прокуратура отвечать вместе с ним за его очередные преступления", — написала на платформе Х пользователь Магдалена Ковнацкая.

Другие пользователи также опасаются за безопасность своих близких.

"Неужели в Варшаву возвращаются времена, когда женщина вечером не может выйти из дома без сопровождения, не опасаясь получить удар по голове трубой?" — написал на той же платформе пользователь Гжегож Тритка.

Хотя Хенрик Р. отбыл полный срок наказания, система правосудия не намерена терять его из виду. Как сообщил журналистам судья Гжегож Гала, в отношении него предприняты строгие меры безопасности. В частности, Łomiarz должен будет носить на ноге специальный браслет, который будет передавать информацию о его текущем местоположении 24 часа в сутки. Также он должен пройти специализированную терапию, направленную на противодействие агрессивному и антиобщественному поведению.

Во время расследования преступлений Хенрика Р. полиция создала специальную оперативную группу под кодовым названием "Амнезия", потому что жертвы ударов по голове часто не помнили подробностей инцидента. Первое нападение было зафиксировано 23 марта 1992 года. После задержания в 1993 году Łomiarz был приговорен к 15 годам лишения свободы. Освободившись в 2008 году, уже через год он снова совершил подобное нападение. В общей сложности Łomiarz провел в тюрьме более 30 лет.