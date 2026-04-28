Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры ударов "Африканского корпуса" по боевикам в Мали - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 28.04.2026 (обновлено: 15:07 28.04.2026)
Минобороны показало кадры ударов "Африканского корпуса" по боевикам в Мали

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения "Африканским корпусом" авиаударов по боевикам в Мали.
  • Подразделения "Африканского корпуса" нанесли авиаудары беспилотниками "Иноходец" и Су-24, не позволив боевикам совершить госпереворот.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения "Африканским корпусом" авиаударов по боевикам в Мали.
По информации Минобороны, незаконные вооруженные формирования группировок в Мали 25 апреля предприняли попытку вооруженного государственного переворота, одновременно атаковав столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения "Африканского корпуса" нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить госпереворот.
На опубликованных кадрах показаны удары по резервам боевиков и местам скопления живой силы противника в Мали: четыре авиаудара беспилотниками "Иноходец", а также бомбовые удары Су-24 и работа вертолетчиков.
Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Авиация "Африканского корпуса" уничтожила более 245 боевиков в Мали
Вчера, 14:35
 
МалиБамакоКидальМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-24Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала