Минобороны показало кадры ударов "Африканского корпуса" по боевикам в Мали

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения "Африканским корпусом" авиаударов по боевикам в Мали.
По информации Минобороны, незаконные вооруженные формирования группировок в Мали 25 апреля предприняли попытку вооруженного государственного переворота, одновременно атаковав столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения "Африканского корпуса" нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить госпереворот.
На опубликованных кадрах показаны удары по резервам боевиков и местам скопления живой силы противника в Мали: четыре авиаудара беспилотниками "Иноходец", а также бомбовые удары Су-24 и работа вертолетчиков.