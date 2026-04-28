Минобороны: украинские инструкторы готовили боевиков, атаковавших Мали

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Численность боевиков в Мали составляла около 12 тысяч человек, их готовили при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, сообщило министерство обороны России.

"Численность группировок боевиков составляла ориентировочно 12 тысяч человек, подготовка производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, применявших в том числе ПЗРК западного образца "Стингер" и "Мистраль", - говорится в сообщении.