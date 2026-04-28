В Мали вооруженные формирования предприняли попытку переворота

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования группировок в Мали 25 апреля предприняли попытку вооруженного государственного переворота, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двадцать пятого апреля 2026 года около 5.30 утра в Республике Мали незаконные вооруженные формирования группировок "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (аффилирована с "Аль-Каидой"* ред.) и "Фронт освобождения Азавада" под общим руководством и координацией действий, предприняли попытку вооруженного государственного переворота", - говорится в сообщении.
*Запрещенная в России террористическая организация
