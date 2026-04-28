Рейтинг@Mail.ru
"Африканский корпус" не позволил боевикам совершить госпереворот в Мали
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 28.04.2026 (обновлено: 14:39 28.04.2026)
"Африканский корпус" не позволил боевикам совершить госпереворот в Мали

© Минобороны РоссииГоспереворот в Мали предотвратили подразделения "Африканского корпуса"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения "Африканского корпуса" нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Незаконные вооруженные формирования группировок "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (ДНИМ) и "Фронт освобождения Азавада" (ФОА) предприняли 25 апреля попытку вооруженного государственного переворота в Мали.
"В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника, подразделения "Африканского корпуса" нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения", - говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Вчера, 14:27
 
В миреМалиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала