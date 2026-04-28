"Африканский корпус" не позволил боевикам совершить госпереворот в Мали

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подразделения "Африканского корпуса" нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Незаконные вооруженные формирования группировок "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (ДНИМ) и "Фронт освобождения Азавада" (ФОА) предприняли 25 апреля попытку вооруженного государственного переворота в Мали.
"В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника, подразделения "Африканского корпуса" нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения", - говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России