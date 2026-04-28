00:54 28.04.2026
В Мали высоко оценили действия российского контингента

Депутат Тункара: российский контингент в Мали проявил себя на высоком уровне

© REUTERS / StringerСолдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати
Солдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати. Архивное фото
  • Российский контингент в Мали проявил себя на высоком уровне во время отражения атак террористов, заявил депутат парламента страны Алиу Тункара.
  • По его словам, в районах, где произошли атаки, армия уже взяла ситуацию под контроль.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский контингент в Мали проявил себя на высоком уровне во время отражения атак террористов, заявил газете "Известия" депутат парламента страны Алиу Тункара.
Генштаб армии Мали ранее заявлял о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице Бамако. Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. По словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения, получил ранения и позднее скончался в больнице. Как сообщали в МИД РФ, россияне не пострадали в результате череды террористических атак в Мали.
"Российский контингент оказался на высоте. Это подразделение, которое находится на передовой операций", - сказал Тункара газете "Известия".
По его словам, в районах, где произошли атаки, армия уже взяла ситуацию под контроль.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса Минобороны России проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования.
