В Мали высоко оценили действия российского контингента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский контингент в Мали проявил себя на высоком уровне во время отражения атак террористов, заявил депутат парламента страны Алиу Тункара.
- По его словам, в районах, где произошли атаки, армия уже взяла ситуацию под контроль.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский контингент в Мали проявил себя на высоком уровне во время отражения атак террористов, заявил газете "Известия" депутат парламента страны Алиу Тункара.
Генштаб армии Мали ранее заявлял о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице Бамако. Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. По словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения, получил ранения и позднее скончался в больнице. Как сообщали в МИД РФ, россияне не пострадали в результате череды террористических атак в Мали.
"Российский контингент оказался на высоте. Это подразделение, которое находится на передовой операций", - сказал Тункара газете "Известия".
По его словам, в районах, где произошли атаки, армия уже взяла ситуацию под контроль.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса Минобороны России проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования.