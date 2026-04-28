Пользователи "Макса" смогут создавать опросы в групповых чатах

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пользователи национальной онлайн-платформы "Макс" смогут создавать публичные опросы в групповых чатах, для доступа к новой функции необходимо обновить приложение, сообщила пресс-служба компании.
"Пользователи нацмессенджера получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах. Для доступа к новой функциональности необходимо обновить приложение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас запустить публичный опрос можно в чате до 15 человек, но в ближайшие дни опция будет доступна во всех чатах.
Участники чата смогут не только проголосовать, но и увидеть результаты, а также изменить вариант ответа при необходимости. Завершить голосование может создатель опроса.
Платформа уточняет, что для создания опроса необходимо открыть групповой чат, нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию "Опрос", после чего ввести вопрос и варианты ответов и нажать на кнопку "Создать".
"Макс" - национальная онлайн-платформа, которая позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
