12:51 28.04.2026
Жители Подмосковья закрыли почти 150 тысяч больничных через "Макс"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья с начала текущего года закрыли почти 150 тысяч больничных листов дистанционно с помощью чат-бота "Денис" в мессенджере "Макс", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Благодаря сервису посещать поликлинику для закрытия больничного не нужно — достаточно записаться на телемедицинскую консультацию. Функция доступна в чат-боте "Денис". Условие для получения услуги — наличие прикрепления к поликлинике Минздрава Московской области.
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Более 600 жителей Московской области прошли бесплатный онкоскрининг
27 апреля, 16:38
"Закрыть больничный можно не выходя из дома - через чат-бот в "Максе". С начала года жители Подмосковья воспользовались этой возможностью почти 150 тысяч раз. Врач проводит консультацию дистанционно и закрывает больничный", — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Запись на онлайн-консультацию с врачом в мессенджере оформляется в несколько кликов, в чат сразу поступает ссылка для подключения, а за два часа до приема — напоминание. Также записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение "Добродел:Телемедицина", региональный портал госуслуг "Здоровье", по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
