Жители Подмосковья закрыли почти 150 тысяч больничных через "Макс"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья с начала текущего года закрыли почти 150 тысяч больничных листов дистанционно с помощью чат-бота "Денис" в мессенджере "Макс", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Благодаря сервису посещать поликлинику для закрытия больничного не нужно — достаточно записаться на телемедицинскую консультацию. Функция доступна в чат-боте "Денис". Условие для получения услуги — наличие прикрепления к поликлинике Минздрава Московской области.

"Закрыть больничный можно не выходя из дома - через чат-бот в "Максе". С начала года жители Подмосковья воспользовались этой возможностью почти 150 тысяч раз. Врач проводит консультацию дистанционно и закрывает больничный", — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.