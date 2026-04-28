Мадьяр хочет встретиться с Зеленским в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петер Мадьяр, председатель победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса», хочет встретиться с Владимиром Зеленским в начале июня в Берегово на Украине.
- Встреча будет посвящена ситуации с правовым положением венгров Закарпатья.
- Мадьяр раскритиковал языковые ограничения, которые власти Украины налагают на венгерское меньшинство.
БУДАПЕШТ, 28 апр - РИА Новости. Председатель победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что хочет в начале июня встретиться с Владимиром Зеленским в Берегово на Украине, чтобы обсудить положение венгров Закарпатья.
Мадьяр сообщил, что провел встречу с мэром Берегово Золтаном Бабьяком.
"Мы согласились, что интерес венгров Закарпатья заключается в том, чтобы заложить новые основы отношений Венгрией и Украиной. Исходя из вышеизложенного, я инициирую в начале июня встречу с ... Владимиром Зеленским, символически в Берегово, где большинство населения венгерское", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
По его словам, встреча будет посвящена ситуации с правовым положением венгров Закарпатья.
Мадьяр раскритиковал языковые ограничения, которые власти Украины налагают на венгерское меньшинство, закрывая ему путь к получению образования и самоуправлению на родном языке.
"Украине пора снять ограничения прав, которые существуют уже не один десяток лет, а закарпатским венграм вернуть себе культурные, языковые, административные права и право на высшее образование и снова стать равноправными и уважаемыми гражданами Украины", - отметил он.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в РФ
