Мадьяр хочет встретиться с Зеленским в июне

БУДАПЕШТ, 28 апр - РИА Новости. Председатель победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что хочет в начале июня встретиться с Владимиром Зеленским в Берегово на Украине, чтобы обсудить положение венгров Закарпатья.

Мадьяр сообщил, что провел встречу с мэром Берегово Золтаном Бабьяком.

"Мы согласились, что интерес венгров Закарпатья заключается в том, чтобы заложить новые основы отношений Венгрией Украиной . Исходя из вышеизложенного, я инициирую в начале июня встречу с ... Владимиром Зеленским , символически в Берегово, где большинство населения венгерское", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

По его словам, встреча будет посвящена ситуации с правовым положением венгров Закарпатья.

Мадьяр раскритиковал языковые ограничения, которые власти Украины налагают на венгерское меньшинство, закрывая ему путь к получению образования и самоуправлению на родном языке.