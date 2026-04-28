СМИ: Лондон попросил не снимать встречу Карла III и Трампа из-за Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лондон настоял на том, чтобы встреча короля Карла III с президентом США Дональдом Трампом проходила без камер.
- Причиной стала ситуация февраля 2025 года, когда глава Белого дома публично отчитал Владимира Зеленского.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Лондон настоял на том, чтобы любая встреча короля Карла III с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне проходила без камер, опасаясь повторения ситуации февраля 2025 года, когда американский лидер публично отчитал Владимира Зеленского в ходе встречи в Белом доме, пишет газета The Guardian.
Трамп 28 февраля 2025 года отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда последний стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
"Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха и президента США в Овальном кабинете прошла без камер из-за опасений повторения событий, когда Трамп отчитал <...> Зеленского перед мировой прессой", — пишет газета.
Как отмечает The Guardian, Белый дом согласился, что любая встреча между Карлом III и Трампом будет проходить без камер.
По данным источников, участвующих в планировании поездки, британский монарх будет позировать перед камерами в начале своей основной двусторонней встречи с Трампом во вторник, однако его не будут снимать во время обсуждения каких-либо существенных вопросов.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.