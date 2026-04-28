В Ливане трое спасателей погибли при ударе израильской авиации

БЕЙРУТ, 28 апр — РИА Новости. Трое спасателей погибли от удара израильской авиации при выполнении задачи по спасению и эвакуации раненых в населенном пункте Мадждаль-Зун на юге Ливана, говорится в заявлении ливанской гражданской обороны.
"Трое наших сотрудников погибли во время выполнения гуманитарной миссии по спасению и оказанию помощи пострадавшим",- написано в заявлении.
Армия Ливана ранее заявила, что военный патруль, сопровождавший спасателей, подвергся атаке израильской авиации, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.
По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, после ударов по Маждаль-Зун в районную больницу были доставлены тела пятерых погибших, включая трех спасателей.
