В Ливане трое спасателей погибли при ударе израильской авиации

БЕЙРУТ, 28 апр — РИА Новости. Трое спасателей погибли от удара израильской авиации при выполнении задачи по спасению и эвакуации раненых в населенном пункте Мадждаль-Зун на юге Ливана, говорится в заявлении ливанской гражданской обороны.