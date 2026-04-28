Спасатели установили личности рабочих, находящихся под лавиной в Бурятии

- На руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии произошел сход снежной массы, под лавиной оказались шесть человек.
- Спасатели установили личности рабочих, находящихся под снегом — это мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения.
УЛАН-УДЭ, 28 апр - РИА Новости. Установлены личности рабочих, попавших под лавину на руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Во вторник в МЧС России РИА Новости сообщили, что произошел сход снежной массы на руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, где девять человек вели работы по расчистке технологической дороги. Три человека выбрались самостоятельно, шесть человек находятся под завалами. На место происшествия вылетел вертолет со спасателями.
Возбуждено дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В прокуратуре РИА Новости уточняли, что троим выбравшимся медпомощь не потребовалась.
"Установлены личности рабочих, находящихся под снегом — это мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения", - сказала собеседница агентства.