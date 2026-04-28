Рейтинг@Mail.ru
Спасатели установили личности рабочих, находящихся под лавиной в Бурятии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 28.04.2026
Спасатели установили личности рабочих, находящихся под лавиной в Бурятии

Спасатели установили личности рабочих, попавших под лавину на руднике в Бурятии

© РИА Новости / Марк Агнор
Работник рудника "Ирокинда" в штольне
© РИА Новости / Марк Агнор
Перейти в медиабанк
Работник рудника "Ирокинда" в штольне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии произошел сход снежной массы, под лавиной оказались шесть человек.
  • Спасатели установили личности рабочих, находящихся под снегом — это мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения.
УЛАН-УДЭ, 28 апр - РИА Новости. Установлены личности рабочих, попавших под лавину на руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Во вторник в МЧС России РИА Новости сообщили, что произошел сход снежной массы на руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, где девять человек вели работы по расчистке технологической дороги. Три человека выбрались самостоятельно, шесть человек находятся под завалами. На место происшествия вылетел вертолет со спасателями.
Возбуждено дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В прокуратуре РИА Новости уточняли, что троим выбравшимся медпомощь не потребовалась.
"Установлены личности рабочих, находящихся под снегом — это мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения", - сказала собеседница агентства.
ПроисшествияМуйский районРеспублика БурятияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала