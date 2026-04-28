В Москве выпало более двух месячных норм осадков с начала апреля - РИА Новости, 28.04.2026
22:55 28.04.2026 (обновлено: 23:03 28.04.2026)
В Москве выпало более двух месячных норм осадков с начала апреля

Поваленные деревья в Москве. Архивное фото
  • С начала апреля в Москве выпало более двух месячных норм осадков.
  • По данным метеостанции ВДНХ, с начала апреля выпало 77 миллиметров осадков.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более двух месячных норм осадков выпало в Москве с начала апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, с начала апреля выпало 77 миллиметров осадков, или более двух (208%) месячных норм, а ведь еще совсем недавно, 26 апреля, была только одна", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что всего во вторник в осадкомеры московских метеорологов попало 8 миллиметров осадков - это значит, что суточный рекорд по количеству выпавших осадков устоял.
