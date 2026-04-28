Средств для ликвидации последствий ЧП в Туапсе достаточно, заявил Куренков

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты работают над предотвращением попадания нефти в реку Туапсе, сил и средств для этого достаточно, заявил журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков.
"Сил и средств, еще раз повторюсь, достаточно", - заявил он, говоря о предотвращении попадания нефти в реку.
В регион переброшены силы МЧС из нескольких субъектов, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
"Завтра прибудет сюда сводная группировка в количестве 40 водолазов, в том числе МЧС России, Кубаньспаса и еще других подразделений. Непосредственно сейчас здесь находится сводная группировка Ростовского главного управления, Ставропольского края, Адыгеи и Краснодарского края. Сил и средств, еще раз повторюсь, достаточно", - сказал он.
Как ранее сообщил оперштаб Краснодарского края, на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня. Оперштаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.