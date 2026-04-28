Средств для ликвидации последствий ЧП в Туапсе достаточно, заявил Куренков

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты работают над предотвращением попадания нефти в реку Туапсе.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что сил и средств для ликвидации последствий ЧП в Туапсе достаточно.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты работают над предотвращением попадания нефти в реку Туапсе, сил и средств для этого достаточно, заявил журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Сил и средств, еще раз повторюсь, достаточно", - заявил он, говоря о предотвращении попадания нефти в реку.

В регион переброшены силы МЧС из нескольких субъектов, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

"Завтра прибудет сюда сводная группировка в количестве 40 водолазов, в том числе МЧС России, Кубаньспаса и еще других подразделений. Непосредственно сейчас здесь находится сводная группировка Ростовского главного управления, Ставропольского края, Адыгеи и Краснодарского края. Сил и средств, еще раз повторюсь, достаточно", - сказал он.