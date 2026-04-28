Средств для ликвидации последствий ЧП в Туапсе достаточно, заявил Куренков

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 28.04.2026 (обновлено: 23:52 28.04.2026)
Куренков: сил и средств для ликвидации последствий ЧП в Туапсе достаточно

© Фото : предоставлено МЧС России Глава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты работают над предотвращением попадания нефти в реку Туапсе.
  • Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что сил и средств для ликвидации последствий ЧП в Туапсе достаточно.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты работают над предотвращением попадания нефти в реку Туапсе, сил и средств для этого достаточно, заявил журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков.
"Сил и средств, еще раз повторюсь, достаточно", - заявил он, говоря о предотвращении попадания нефти в реку.
Пожарное судно в Туапсе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В регион переброшены силы МЧС из нескольких субъектов, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
"Завтра прибудет сюда сводная группировка в количестве 40 водолазов, в том числе МЧС России, Кубаньспаса и еще других подразделений. Непосредственно сейчас здесь находится сводная группировка Ростовского главного управления, Ставропольского края, Адыгеи и Краснодарского края. Сил и средств, еще раз повторюсь, достаточно", - сказал он.
Как ранее сообщил оперштаб Краснодарского края, на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня. Оперштаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.
ТуапсеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАлександр КуренковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала