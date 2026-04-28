МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе, возникшего после атаки ВСУ по нефтехранилищам, и дал поручения по дальнейшим действиям, сообщили в МЧС РФ.