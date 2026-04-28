Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МЧС Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе.
- Пожар возник после атаки ВСУ по нефтехранилищам.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе, возникшего после атаки ВСУ по нефтехранилищам, и дал поручения по дальнейшим действиям, сообщили в МЧС РФ.
"Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в городе Туапсе. Здесь пожарно-спасательные подразделения МЧС России тушат сложный пожар, возникший после ударов вражеских беспилотников по нефтехранилищам. На месте Александр Куренков дал поручения по дальнейшим действиям для ликвидации последствий и обеспечения жизнедеятельности населения", - говорится в сообщении.