14:54 28.04.2026 (обновлено: 15:00 28.04.2026)
Куренков вылетел на Кубань для контроля тушения возгорания на НПЗ в Туапсе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания и ликвидации последствий на НПЗ в Туапсе.
  • Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атаке украинских БПЛА 16 апреля, 20 апреля и в ночь на 28 апреля.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания и ликвидации последствий на НПЗ в Туапсе, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин по телефону получил доклад главы МЧС РФ Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место для контроля за ходом работ по ликвидации последствий.
"По поручению президента страны глава МЧС России вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания и ликвидации последствий", - говорится в сообщении МЧС России.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атаке украинских БПЛА 16 апреля, 20 апреля и в ночь на 28 апреля. В воскресенье оперштаб сообщал, что собрано 3 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта после пожара на нефтекомплексе, вызванного атаками дронов в понедельник.
Ранее оперштаб Кубани сообщал, что из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников в апреле, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали. Также сообщалось об обнаружении нефтяного пятна площадью 10 тысяч квадратных метров в 1,5 милях от порта Туапсе, которое появилось в результате повреждения атакованной БПЛА инфраструктуры морского терминала.
Из-за сильных проливных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся, и нефтепродукты перелились за боновые заграждения. Уборка загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря, проводится круглосуточно. Как сообщал глава Туапсе Сергей Бойко, нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозятся с территории морского терминала и НПЗ и впоследствии будут утилизированы.
