Куренков вылетел на Кубань для контроля тушения возгорания на НПЗ в Туапсе

Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атаке украинских БПЛА 16 апреля, 20 апреля и в ночь на 28 апреля. В воскресенье оперштаб сообщал, что собрано 3 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта после пожара на нефтекомплексе, вызванного атаками дронов в понедельник.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников в апреле, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали. Также сообщалось об обнаружении нефтяного пятна площадью 10 тысяч квадратных метров в 1,5 милях от порта Туапсе, которое появилось в результате повреждения атакованной БПЛА инфраструктуры морского терминала.