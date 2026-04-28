КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Вице-губернатор Евгений Пергун встретился с финалистами кадрового проекта "Герои Кубани" - ветеранами специальной военной операции, рассказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Вице-губернатор Евгений Пергун встретился с участниками программы "Герои Кубани". Заместитель главы региона является наставником восьми человек, которые проходят стажировку в министерствах и ведомствах региона", - сказали журналистам в пресс-службе администрации Кубани.
Программа обучения "Герои Кубани" стартовала 1 сентября 2025 года. Во время встречи вице-губернатор и ветераны СВО обсудили промежуточные итоги аттестационных работ и дальнейшую карьерную траекторию бывших военнослужащих.
"Участники проекта – ветераны СВО, которые на своем примере показали, что настоящие герои живут среди нас. Это не просто образовательная программа, а социальный лифт для тех, кто уже доказал свою преданность краю и стране. Мы в очередной раз встретились, чтобы предметно обсудить, что было сделано за минувший год, поговорить об аттестационных работах, а также определиться с дальнейшей карьерной траекторией. Уверен, благодаря таким людям появится больше новых лидеров – управленцев, которые чувствуют нужды кубанцев", - подчеркнул Пергун.
В финале для реализации итоговых проектов участникам предстояло найти проблемные точки в работе конкретного министерства, муниципалитета, отрасли и предложить рациональное решение. По данным пресс-службы, восемь финалистов выбрали направление транспорта и сферу ЖКХ в регионе. Всего же для участия в проекте было подано более 2 тысяч заявок, это второй показатель по всей России, отметили в пресс-службе администрации.