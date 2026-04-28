Кубинские отели вынуждены закупать топливо на черном рынке

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кубинские гостиницы на фоне ужесточения блокады США вынуждены закупать горючее и иные товары на "черном рынке", рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.
"Доходит даже до того, что и отели закупают какие-то продукты и даже топливо там (на "черном рынке" - ред.), потому что по официальным каналам их не достать", - сообщил он.
Собеседник агентства отметил, что сегодня "черный рынок" на острове процветает.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.