Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
Кубинские отели вынуждены закупать топливо на черном рынке

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кубинские гостиницы вынуждены закупать горючее и иные товары на "черном рынке" из-за ужесточения блокады США.
  • На Кубе процветает "черный рынок", рассказал руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кубинские гостиницы на фоне ужесточения блокады США вынуждены закупать горючее и иные товары на "черном рынке", рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.
"Доходит даже до того, что и отели закупают какие-то продукты и даже топливо там (на "черном рынке" - ред.), потому что по официальным каналам их не достать", - сообщил он.
Собеседник агентства отметил, что сегодня "черный рынок" на острове процветает.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
КубаСШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала