СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал изменой совести планы Берлина запретить демонстрацию любой российской и советской символики.
Власти Берлина в преддверии Дня Победы намерены запретить демонстрацию любой российской и советской символики по случаю памятных мероприятий 8 и 9 мая, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу полиции города. Аналогичные меры предпринимались и в предыдущие годы.
МИД заявил послу Германии решительный протест
Вчера, 12:13
"К сожалению, чувство совести стало им изменять. За те преступления, которые они совершили против нашего народа, каяться должно еще не одно поколение, а не запрещать георгиевские ленты или уничтожать памятники", - сказал Константинов РИА Новости.
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее назвал запреты на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России и символов Великой Победы обусловленным политической конъюнктурой проявлением исторического ревизионизма.
"Победа 9/45" представило антирейтинг стран, осквернивших память о войне
23 декабря 2025, 06:25