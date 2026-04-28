Власти Берлина в преддверии Дня Победы намерены запретить демонстрацию любой российской и советской символики по случаю памятных мероприятий 8 и 9 мая, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу полиции города. Аналогичные меры предпринимались и в предыдущие годы.

"К сожалению, чувство совести стало им изменять. За те преступления, которые они совершили против нашего народа, каяться должно еще не одно поколение, а не запрещать георгиевские ленты или уничтожать памятники", - сказал Константинов РИА Новости.