Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 28.04.2026
В Крыму назвали планы Берлина по советской символике изменой совести

© РИА Новости / Анатолий Архипов
Поверженный Берлин. Восстановление колоннады Бранденбургских ворот
Перейти в медиабанк
Поверженный Берлин. Восстановление колоннады Бранденбургских ворот. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Берлина намерены запретить демонстрацию любой российской и советской символики 8 и 9 мая.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал планы Берлина запретить демонстрацию российской и советской символики изменой совести.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал изменой совести планы Берлина запретить демонстрацию любой российской и советской символики.
Власти Берлина в преддверии Дня Победы намерены запретить демонстрацию любой российской и советской символики по случаю памятных мероприятий 8 и 9 мая, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу полиции города. Аналогичные меры предпринимались и в предыдущие годы.
"К сожалению, чувство совести стало им изменять. За те преступления, которые они совершили против нашего народа, каяться должно еще не одно поколение, а не запрещать георгиевские ленты или уничтожать памятники", - сказал Константинов РИА Новости.
Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее назвал запреты на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России и символов Великой Победы обусловленным политической конъюнктурой проявлением исторического ревизионизма.
В миреРоссияГерманияСССРСергей Нечаев (дипломат)Республика КрымБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала