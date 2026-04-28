ЦБ по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила Набиуллина

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Центробанк ранее подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, она предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля. При этом его руководство неоднократно предупреждало, что все, что связано с криптоактивами, - это очень рискованно.

"Мы считаем, что актив криптовалюты - волатильный, рискованный, подвержен санкциям. Инвесторы, если в него вкладывают, должны понимать, что могут потерять часть своих вложений, поэтому отношение к этому активу не очень изменилось", - сказала Набиуллина , выступая во вторник на "Альфа-Саммите".

Набиуллина добавила, что Банк России также против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны. "У нас деньги одни - это рубль, единство денежного обращения очень важно", - пояснила она.

При этом, по её словам, ЦБ сейчас готов к комплексному регулированию криптовалют, и пояснила почему.