ЦБ по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.04.2026
11:31 28.04.2026
ЦБ по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила Набиуллина

Сувенирная монета криптовалюты Биткоин. Архивное фото
  • Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом.
  • Она подчеркнула, что ЦБ выступает против использования криптовалют в расчетах внутри страны.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Центробанк ранее подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, она предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля. При этом его руководство неоднократно предупреждало, что все, что связано с криптоактивами, - это очень рискованно.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В России введут уголовное наказание за незаконное обращение криптовалюты
13 апреля, 14:29
"Мы считаем, что актив криптовалюты - волатильный, рискованный, подвержен санкциям. Инвесторы, если в него вкладывают, должны понимать, что могут потерять часть своих вложений, поэтому отношение к этому активу не очень изменилось", - сказала Набиуллина, выступая во вторник на "Альфа-Саммите".
Набиуллина добавила, что Банк России также против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны. "У нас деньги одни - это рубль, единство денежного обращения очень важно", - пояснила она.
При этом, по её словам, ЦБ сейчас готов к комплексному регулированию криптовалют, и пояснила почему.
"С одной стороны, вырос спрос добросовестных инвесторов, с другой стороны, выросло использование криптовалют для отмывания и разных преступных целей - криптовалюты проникли и туда и сюда, а регулирование должно отделить их… и бороться со всеми нелегальными операциями", - заключила она.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Сбербанке назвали отличие цифрового рубля от криптовалюты
28 марта, 08:22
 
