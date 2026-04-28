Песков: Кремль не будет публично говорить о местах поражения от ударов ВСУ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кремль не будет публично говорить о местах поражения в результате ударов киевского режима по территории РФ, это закрытая информация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима - это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично", - сказал Песков журналистам.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА дважды, 16 и 20 апреля. Из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали. Также сообщалось об обнаружении нефтяного пятна площадью 10 тысяч квадратных метров в 1,5 милях от порта Туапсе, которое появилось в результате повреждения атакованной БПЛА инфраструктуры морского терминала.
