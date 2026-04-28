Наука
 
07:32 28.04.2026
Астроном назвал два места в Солнечной системе, где могла зародиться жизнь

РИА Новости: спутники Энцелад и Европа могут стать местом зарождения жизни

Спутник Юпитера Европа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Астроном Сергей Назаров назвал спутники Энцелад и Европа перспективными местами для зарождения внеземной жизни в Солнечной системе.
  • На этих спутниках есть большие запасы воды под слоем льда и основные химические элементы, необходимые для зарождения жизни.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Спутник планеты Сатурн Энцелад и спутник Юпитера Европа с научной точки зрения могут стать местом зарождения новой жизни в Солнечной системе, заявил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
"Спутники Энцелад и Европа - это перспективные места, где могла зародиться внеземная жизнь в нашей Солнечной системе", - сказал Назаров.
По его словам, на спутниках есть достаточно большие запасы воды, скрытой под толстым слоем льда, а также присутствуют основные химические элементы, необходимые для зарождения жизни.
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе
10 февраля, 03:17
 
