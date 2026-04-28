Астроном назвал два места в Солнечной системе, где могла зародиться жизнь

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Спутник планеты Сатурн Энцелад и спутник Юпитера Европа с научной точки зрения могут стать местом зарождения новой жизни в Солнечной системе, заявил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

По его словам, на спутниках есть достаточно большие запасы воды, скрытой под толстым слоем льда, а также присутствуют основные химические элементы, необходимые для зарождения жизни.