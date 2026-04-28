Грузовик с новым скафандром пристыковался к МКС

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-34" пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".
Грузовик привез на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе новый скафандр "Орлан-МКС" №8. Также он доставил топливо для дозаправки станции, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри МКС.
Также в грузовом отсеке корабля оборудование и расходные материалы для экспериментов "Виртуал", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Биодеградация" и "Сепарация".
Неделю назад стыковочный узел для нового корабля освободил "Прогресс МС-32". Также в составе станции находятся грузовик "Прогресс МС-33" и пилотируемый корабль "Союз МС-28".
На "Союзе МС-28" на станцию прибыли российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американец Кристофер Уильямс. Помимо них на МКС работают прилетевшие на Crew Dragon россиянин Андрей Федяев, астронавты НАСА Джек Хэтэуэй, Джессика Меир и астронавт Европейского космического агентства француженка Софи Адено.
