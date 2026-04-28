Грузовик с новым скафандром пристыковался к МКС

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-34" пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки ведет "Роскосмос"

Корабль был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур . Старт состоялся в 1.22 мск 26 апреля. Менее чем через девять минут она вывела "Прогресс" на околоземную орбиту. За двое суток полёта корабль сделал 33 оборота вокруг Земли

Грузовик привез на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе новый скафандр "Орлан-МКС" №8. Также он доставил топливо для дозаправки станции, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри МКС.

Также в грузовом отсеке корабля оборудование и расходные материалы для экспериментов "Виртуал", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Биодеградация" и "Сепарация".