03:10 28.04.2026
Грузовик с новым скафандром пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-34» пристыковался к модулю «Звезда» МКС

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-34" пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки ведет "Роскосмос".
Корабль был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Старт состоялся в 1.22 мск 26 апреля. Менее чем через девять минут она вывела "Прогресс" на околоземную орбиту. За двое суток полёта корабль сделал 33 оборота вокруг Земли.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Командир МКС рассказал о жизни на орбите
10 апреля, 11:04
Грузовик привез на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе новый скафандр "Орлан-МКС" №8. Также он доставил топливо для дозаправки станции, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри МКС.
Также в грузовом отсеке корабля оборудование и расходные материалы для экспериментов "Виртуал", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Биодеградация" и "Сепарация".
Неделю назад стыковочный узел для нового корабля освободил "Прогресс МС-32". Также в составе станции находятся грузовик "Прогресс МС-33" и пилотируемый корабль "Союз МС-28".
На "Союзе МС-28" на станцию прибыли российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американец Кристофер Уильямс. Помимо них на МКС работают прилетевшие на Crew Dragon россиянин Андрей Федяев, астронавты НАСА Джек Хэтэуэй, Джессика Меир и астронавт Европейского космического агентства француженка Софи Адено.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Баканов не исключил продления работы МКС
7 апреля, 11:27
 
