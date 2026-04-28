Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Наука
 
00:38 28.04.2026 (обновлено: 00:39 28.04.2026)
На МКС привезут новый скафандр

Грузовой корабль "Прогресс МС-34" привезет на МКС новый скафандр "Орлан-МКС"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Космический скафандр "Орлан". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузовой корабль "Прогресс МС-34" пристыкуется к модулю "Звезда" российского сегмента МКС 28 апреля.
  • Корабль везет новый скафандр "Орлан-МКС" №8, а также топливо, продукты питания, воду и оборудование для экспериментов.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-34", который везёт больше 2,5 тонны грузов, в том числе новый скафандр "Орлан-МКС" №8 для выходов в открытый космос, пристыкуется во вторник к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил ранее "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с Байконура в 1.22 мск 26 апреля. Чуть меньше девяти минут ей понадобилось, чтобы вывести корабль на околоземную орбиту. Полёт проходил по стандартной двухсуточной схеме. Стыковка запланирована в 3.01 мск 28 апреля.
Помимо нового скафандра "Прогресс" везет 700 килограммов топлива для дозаправки станции, 483 килограмма продуктов питания, 420 килограммов питьевой воды, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри МКС.
Также в его в грузовом отсеке оборудование для экспериментов по отслеживанию реакции организма на невесомость с помощью VR-очков, изучению воздействия стресса на иммунитет и нервную систему, анализа потери массы костной ткани во время космического полёта, проверки влияния микроорганизмов на материалы, изучению и совершенствованию методов регенерации воды.
С сентября 2025 года до 21 апреля стыковочный узел "Звезды" был занят "Прогрессом МС-32". Неделю назад грузовик отстыковался от станции, сошёл с орбиты и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана.
На станции корабль ждут российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Кроме них на МКС работают американцы Кристофер Уильямс, Джек Хэтэуэй, Джессика Меир и астронавт Европейского космического агентства француженка Софи Адено.
НаукаБайконур (город)Тихий океанСергей Кудь-СверчковСергей МикаевКристофер УильямсРоскосмосЕвропейское космическое агентствоКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала