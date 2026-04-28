На МКС привезут новый скафандр

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-34", который везёт больше 2,5 тонны грузов, в том числе новый скафандр "Орлан-МКС" №8 для выходов в открытый космос, пристыкуется во вторник к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил ранее "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с Байконура в 1.22 мск 26 апреля. Чуть меньше девяти минут ей понадобилось, чтобы вывести корабль на околоземную орбиту. Полёт проходил по стандартной двухсуточной схеме. Стыковка запланирована в 3.01 мск 28 апреля.
Командир МКС рассказал о жизни на орбите
10 апреля, 11:04
Помимо нового скафандра "Прогресс" везет 700 килограммов топлива для дозаправки станции, 483 килограмма продуктов питания, 420 килограммов питьевой воды, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри МКС.
Также в его в грузовом отсеке оборудование для экспериментов по отслеживанию реакции организма на невесомость с помощью VR-очков, изучению воздействия стресса на иммунитет и нервную систему, анализа потери массы костной ткани во время космического полёта, проверки влияния микроорганизмов на материалы, изучению и совершенствованию методов регенерации воды.
С сентября 2025 года до 21 апреля стыковочный узел "Звезды" был занят "Прогрессом МС-32". Неделю назад грузовик отстыковался от станции, сошёл с орбиты и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана.
На станции корабль ждут российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Кроме них на МКС работают американцы Кристофер Уильямс, Джек Хэтэуэй, Джессика Меир и астронавт Европейского космического агентства француженка Софи Адено.
"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты
18 января, 11:14