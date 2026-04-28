Развитие космоса: как государство, наука и бизнес создают будущее отрасли

Первая в истории России Неделя космоса прошла с 6 по 12 апреля. Масштабное событие теперь, согласно указу президента России, станет ежегодным. Праздничные мероприятия, организованные правительством РФ и "Роскосмосом" в год 65-летия первого полета человека в космос прошли по всей стране: от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий. Подробнее о том, чем запомнилась Неделя космоса, и каковы ее главные итоги – в материале РИА Новости.

Будущее за теми, кто смотрит вверх

Участники космической Недели смогли погрузиться в мир высоких технологий, узнать о новых достижениях отечественной космонавтики и встретились с героями, посвятивших свою жизнь освоению бескрайних просторов Вселенной.

В первый день, 6 апреля, российские школьники отправились в виртуальное путешествие по страницам истории освоения космоса. В учебных заведениях прошли занятия "Разговоры о важном", где ребята познакомились со знаковыми событиями советской и российской космонавтики.

Седьмого апреля в Национальном космическом центре имени первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой прошел Просветительский марафон. Штаб-квартира "Роскосмоса" в Москве превратилась в фестивальную площадку. Здесь собрались специалисты, ученые и энтузиасты, чтобы передать эстафету знаний новым поколениям будущих инженеров и исследователей. Более 1,5 тысяч человек приняли участие в мастер-классах, семинарах и дискуссиях, организованных совместно с обществом "Знание".

На следующий день, 8 апреля, настала очередь активных молодых специалистов отрасли. В Московском авиационном институте в рамках Дня инженера прошел форум "Команда Будущего", собравший более 200 сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли России. Они участвовали в интерактивах, проектных сессиях и дискуссиях, чтобы в будущем воплотить свои знания и страсть к космосу на практике.

Три "двигателя" космической отрасли

Центральным событием деловой программы Недели космоса стал Российский космический форум – 2026, состоявшийся 9 апреля в Национальном центре "Россия". Он собрал более 2 тысяч участников, став новой федеральной площадкой для диалога государства, научного сообщества и бизнеса в космической отрасли.

Участники форума сосредоточились на актуальных проблемах и перспективах развития. Среди центральных тем – технологическое развитие и коммерциализация космических сервисов, формирование новой "орбитальной экономики", научное исследование и освоение дальнего космоса, а также подготовка кадров и международное сотрудничество в этой области.

"Так сложилось исторически, что участие государства в космической сфере в России всегда было мажоритарным. Вот такая архитектура у нас была. Но очень важно, что за последнее время происходит ряд трансформаций", – сказал генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

Он отметил, что в последние годы расширяется участие частных компаний в развитии космической деятельности в России.

Форум дал возможность представителям власти, ученым и бизнесменам объединиться для выработки решений, которые помогут ускорить развитие космической отрасли и подготовить почву для дальнейших успехов.

Частный космос – выход на новую орбиту

Эксперты форума уделили особое внимание развитию нового направления – частного космоса.

Быстрая реакция на рыночные изменения и гибкость управления позволяют бизнесу быстрее внедрять новые технологии и осваивать коммерчески перспективные ниши. Компании делают ставку на серийность производства и рыночную эффективность, а конкуренция между игроками стимулирует снижение затрат на изготовление спутников и сопутствующего оборудования.

Кроме того, они создают дополнительный спрос на высококвалифицированные кадры, предоставляя российским инженерам, программистам и менеджерам возможность реализоваться в проектах. Это способствует удержанию талантов в отрасли и повышает общую конкурентоспособность космического сектора.

Помнить героев и укреплять знания

Завершилась Неделя космоса яркими торжествами и проверкой знаний. Так, 10 апреля в Москве представили аудиовизуальное шоу "Первые в космосе. Cosmo Night". Зрелищная постановка напомнила гостям о великих событиях в истории космонавтики и рассказала о современном положении отрасли.

А 12 апреля, в День космонавтики, Россия чествовала своих героев – покорителей космоса, действующих сотрудников и ветеранов космических предприятий. Кульминацией стал праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце.

Кроме того, Неделю космоса завершила всероссийская акция "Космический диктант", состоявшаяся 12 апреля. Центральной площадкой стал Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Участие в диктанте приняли 500 человек очно на девяти площадках и более 40 тысяч – в формате онлайн. Участникам предстояло ответить на 30 вопросов, охватывающих разные сферы знаний в области космонавтики и ракетостроения.