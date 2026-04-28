Авиация "Африканского корпуса" уничтожила более 245 боевиков в Мали - РИА Новости, 28.04.2026
14:35 28.04.2026
Авиация "Африканского корпуса" уничтожила более 245 боевиков в Мали

© AP PhotoВид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета
Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиация «Африканского корпуса» уничтожила более 245 боевиков в Мали.
  • Незаконные вооруженные формирования группировок в Мали 25 апреля предприняли попытку вооруженного государственного переворота.
  • Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 и самолетов Су-24 совершили боевые вылеты, нанеся удары по скоплениям живой силы и техники противника.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Самолеты и вертолеты "Африканского корпуса" уничтожили более 245 боевиков, отражая попытку госпереворота в Мали, сообщило Минобороны РФ.
По информации МО РФ, незаконные вооруженные формирования группировок в Мали 25 апреля предприняли попытку вооруженного государственного переворота, одновременно атаковав столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения "Африканского корпуса" нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить госпереворот.
Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 под огнем противника совершили 21 боевой вылет, нанеся удары по скоплениям живой силы и техники противника, отмечает МО РФ.
"Уничтожено более 175 боевиков, 23 единицы автомобильной техники, 1 "шахед-мобиль" и 33 мотоцикла", - говорится в сообщении.
Экипажи самолетов Су-24 совершили 6 боевых вылетов, нанеся 8 ударов по скоплениям живой силы и техники противника.
"Уничтожено более 70 боевиков, 2 единицы бронетехники, 25 единиц автомобильной техники", - отмечает МО РФ.
РоссияМалиБамакоМи-8 АМТШМи-24Су-24В мире
 
 
