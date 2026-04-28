Авиация «Африканского корпуса» уничтожила более 245 боевиков в Мали.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Самолеты и вертолеты "Африканского корпуса" уничтожили более 245 боевиков, отражая попытку госпереворота в Мали, сообщило Минобороны РФ.
По информации МО РФ, незаконные вооруженные формирования группировок в Мали 25 апреля предприняли попытку вооруженного государственного переворота, одновременно атаковав столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения "Африканского корпуса" нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить госпереворот.
"Уничтожено более 175 боевиков, 23 единицы автомобильной техники, 1 "шахед-мобиль" и 33 мотоцикла", - говорится в сообщении.
Экипажи самолетов Су-24 совершили 6 боевых вылетов, нанеся 8 ударов по скоплениям живой силы и техники противника.
"Уничтожено более 70 боевиков, 2 единицы бронетехники, 25 единиц автомобильной техники", - отмечает МО РФ.