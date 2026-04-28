"Африканский корпус" уничтожил ударами "Иноходцев" до 60 террористов в Мали

- «Африканский корпус» нанес четыре авиаудара с помощью беспилотников «Иноходец» по резервам боевиков в Мали.
- Уничтожено до 60 террористов, 4 пикапа и 5 мотоциклов.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. "Африканский корпус" нанес четыре авиаудара с помощью беспилотников "Иноходец" по резервам боевиков в Мали, были уничтожены до 60 террористов, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесены четыре авиаудара БПЛА "Иноходец" по подходящим резервам и местам скопления живой силы противника. В результате ударов уничтожено до 60 боевиков, 4 пикапа, 5 мотоциклов", - говорится в сообщении.