Кондратьев: на Кубани приняли меры, чтобы нефтепродукты не попали в море

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Максимальные меры приняты для того, чтобы в преддверии курортного сезона нефтепродукты не попали в Черное море после пожара на НПЗ в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Я хочу сказать, что мы на пороге курортного сезона, высокого курортного сезона. Поэтому, конечно, что мы должны сделать? Убраться. Почистить все, что имеем с точки зрения ликвидации чрезвычайной ситуации. Предпринято максимальное количество действий, чтобы эти продукты не попали в Черное море", - сказал Кондратьев, соответствующие кадры предоставлены пресс-службой МЧС РФ.
Оперативный штаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. В результате пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня.