Комик Киммел пояснил шутку про вдовство Меланьи

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Телеведущий Джимми Киммел, к увольнению которого призвал президент США Дональд Трамп, заверил, что его шутка про "ожидание вдовства" Меланьей Трамп ни имела никакого отношения к последовавшей позже попытке покушения на ее мужа.
Вооруженный мужчина открыл стрельбу в отеле, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа с супругой. Нападавшего задержали и обвинили в попытке покушения на президента. За несколько дней до мероприятия Киммел выпустил пародию на него, в которой сравнил первую леди США со вдовой, ожидающей наследства. Чета Трампов потребовала от телеканала ABC принять меры против Киммела вплоть до увольнения.
"Это очевидно была шутка об их разнице в возрасте и том радостном выражении, которое мы видим на ее лице каждый раз, когда они вместе", - прокомментировал ситуацию Киммел в своем юмористическом шоу в понедельник.
По его словам, на это обратили внимание только после стрельбы.
"Там и намека не было на призыв к убийству, и они это знают. Я на протяжении многих лет очень много выступаю против насилия с применением огнестрельного оружия", - добавил комик.
В сентябре телеканал ABC, принадлежащий Disney, отстранял Киммела от эфира после его шутки о реакции Трампа на смерть консервативного активиста Чарли Кирка. Однако через неделю шоу возобновилось.