"Мира не будет": вчерашнее решение Зеленского вызвало испуг в Киеве

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о продлении мобилизации подтвердило, что киевский режим привержен уничтожению украинского народа, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Никакого мира не будет. Абсолютно не будет мира. Вдумайтесь, что <…> говорит Зеленский! Он продлевает "могилизацию" и мобилизацию. <…> По сути, Зеленский и его окружение полностью разрушают основы существования народа", — отметил он.
Вчера Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.
На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Именно со ссылкой на это Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024-м после окончания срока его полномочий.