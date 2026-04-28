09:10 28.04.2026 (обновлено: 11:24 28.04.2026)
Кравцов рассказал об успехах российских школьников на олимпиадах по химии

Кравцов: российские школьники взяли 28 медалей на олимпиадах по химии за 7 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Участники сборной России на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии в МГУ имени М. В. Ломоносова
Участники сборной России на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии в МГУ имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские школьники за период с 2019 по 2025 год завоевали 28 медалей на основных международных олимпиадах по химии, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«

"Российские школьники, углубленно изучающие химию, добились впечатляющих результатов на международном уровне. Начиная с 2019 года (по 2025 год. — Прим. ред.) наши ребята завоевали 24 золотые и четыре серебряные медали", — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Министр также обратил внимание на растущий интерес к химии у выпускников. По результатам регистрации участников ЕГЭ-2026, экзамен по этому предмету выбрали на 10,7 процента больше одиннадцатиклассников, чем годом ранее.
Уточняется, что в этом году российские школьники показали выдающиеся результаты на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Москве. Все 15 участников сборной получили медали.
