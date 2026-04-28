14:42 28.04.2026
КГБ Белоруссии отметил вклад ФСБ России в обмен осужденными с Польшей

Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комитет государственной безопасности Белоруссии отметил особый вклад ФСБ России в операцию по обмену осужденными лицами с Польшей.
  • КГБ Белоруссии и Агентство внешней разведки Польши провели обмен пяти лиц, осужденных в Белоруссии и России за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств.
  • Обмен осужденными состоялся в пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе.
МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии отметил особый вклад ФСБ России в операцию по обмену с Польшей осужденными лицами, сообщило агентство Белта.
КГБ Белоруссии и Агентство внешней разведки Польши во вторник в пункте пропуска "Переров - Беловежа" на белорусско-польской границе провели обмен пяти лиц, осужденных в Белоруссии и России за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств.
"Комитет государственной безопасности Беларуси выражает благодарность и отмечает особый вклад ФСБ России в реализацию мероприятий, высокий уровень взаимодействия с руководством и личным составом российской спецслужбы при решении наиболее сложных вопросов, возникавших в ходе подготовки операции, благодаря чему удалось достичь положительного результата", - сообщила Белта со ссылкой на КГБ.
