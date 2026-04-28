КГБ Белоруссии отметил вклад ФСБ России в обмен осужденными с Польшей

МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Комитет госбезопасности Белоруссии отметил особый вклад ФСБ России в операцию по обмену с Польшей осужденными лицами, сообщило агентство Белта.
КГБ Белоруссии и Агентство внешней разведки Польши во вторник в пункте пропуска "Переров - Беловежа" на белорусско-польской границе провели обмен пяти лиц, осужденных в Белоруссии и России за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств.
"Комитет государственной безопасности Беларуси выражает благодарность и отмечает особый вклад ФСБ России в реализацию мероприятий, высокий уровень взаимодействия с руководством и личным составом российской спецслужбы при решении наиболее сложных вопросов, возникавших в ходе подготовки операции, благодаря чему удалось достичь положительного результата", - сообщила Белта со ссылкой на КГБ.