Карл III в конгрессе призвал к единству НАТО в контексте Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Король Великобритании Карл III в конгрессе США призвал к единству НАТО в контексте Украины.
- Карл III упомянул пятую статью альянса в своем выступлении.
ЛОНДОН, 28 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III, выступая перед конгрессом США, призвал к единству НАТО в контексте Украины и упомянул пятую статью альянса.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступает перед конгрессом. Это первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
"Сразу после событий 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые применила пятую статью, и Совет безопасности Организации Объединенных Наций был един перед лицом террора, мы вместе откликнулись на призыв – как это делали наши народы на протяжении более чем столетия, плечом к плечу, во время двух мировых войн… Сегодня, господин спикер, такая же непреклонная решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа – для обеспечения по-настоящему справедливого и прочного мира", - сказал король.
