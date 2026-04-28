Рейтинг@Mail.ru
Карлу III пришлось догонять Трампа в ходе мероприятия в Белом доме - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 28.04.2026
Карлу III пришлось догонять Трампа в ходе мероприятия в Белом доме

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп и британский король Карл III во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Британскому королю Карлу III в ходе посещения Белого дома пришлось догонять президента США Дональда Трампа после того, как тот ушел вперед во время смотра войск, передает корреспондент РИА Новости.
В начале осмотра военного строя, являющегося частью торжественной приветственной церемонии на лужайке Белого дома, Трамп и монарх столкнулись плечами, так как не смогли сразу избрать нужную траекторию следования. Направление двум лидерам пришлось указывать сопровождавшему их американскому офицеру.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Эксперт рассказала, с чем может быть связан визит Карла III в США
Вчера, 17:46
Немного позже, уже во время осмотра строя, Трамп на повороте обогнал короля и продолжал двигаться примерно на метр впереди вплоть до момента, когда они вернулись к своей трибуне. Только перед подъемом на нее американский лидер решил продемонстрировать гостеприимство и пропустил Карла III вперед.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
Трамп несколько раз подшутил над Карлом III
Вчера, 19:28
 
В миреСШАКарл IIIЕлизавета IIДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала