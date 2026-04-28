Карлу III пришлось догонять Трампа в ходе мероприятия в Белом доме

- Британскому королю Карлу III в ходе посещения Белого дома пришлось догонять президента США Дональда Трампа во время смотра войск.
- В начале осмотра военного строя Трамп и монарх столкнулись плечами, так как не смогли сразу избрать нужную траекторию следования.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Британскому королю Карлу III в ходе посещения Белого дома пришлось догонять президента США Дональда Трампа после того, как тот ушел вперед во время смотра войск, передает корреспондент РИА Новости.
В начале осмотра военного строя, являющегося частью торжественной приветственной церемонии на лужайке Белого дома, Трамп и монарх столкнулись плечами, так как не смогли сразу избрать нужную траекторию следования. Направление двум лидерам пришлось указывать сопровождавшему их американскому офицеру.
Немного позже, уже во время осмотра строя, Трамп на повороте обогнал короля и продолжал двигаться примерно на метр впереди вплоть до момента, когда они вернулись к своей трибуне. Только перед подъемом на нее американский лидер решил продемонстрировать гостеприимство и пропустил Карла III вперед.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
Трамп несколько раз подшутил над Карлом III
Вчера, 19:28