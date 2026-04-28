Большинство топ-менеджеров не считают дефицит кадров значимым риском

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Большинство топ-менеджеров российских компаний не считают дефицит кадров значимым риском, а треть уверены, что его можно компенсировать с помощью технологий искусственного интеллекта и автоматизации, говорится в совместном исследовании "МТС AdTech" и сообщества топ-менеджеров "Тайный клуб директоров", которое есть у РИА Новости.

"Дефицит кадров в меньшей степени воспринимается как критическая проблема... 30% уверены, что он может быть компенсирован за счет автоматизации и внедрения технологий искусственного интеллекта", - такой вывод сделали аналитики на основании опроса представителей российского топ-менеджмента.

Еще 34% участников опроса, отвечая на вопрос о том, считают ли они дефицит кадров главным фактором замедления роста и развития отраслей в 2026 году, отметили, что для них это не проблема. А еще 18% сообщили, что это не главный фактор, так как в их отрасли зависимость от кадров слабая. Однако для 13% дефицит кадров уже стал главной болью.

Аналитики также выяснили, что, по мнению топ-менеджеров, сейчас рост бизнеса главным образом ограничивают высокая ключевая ставка (48%), снижение внутреннего спроса (40%) и регуляторные изменения (8%). А вот ключевой драйвер развития в 2026 году - это актуальность продукта, его соответствие текущим запросам рынка - так считает треть руководителей.

"Еще 29% выделяют импортозамещение и появление новых ниш, а 26% - рост внутреннего спроса. Вера в роль госконтрактов остается ограниченной - на них рассчитывают только 8% участников исследования", - добавила директор по стратегическому маркетингу и исследованиям " МТС AdTech" Ирина Фоминова, слова которой приводятся в исследовании.

Сооснователь "Тайного клуба директоров" Дмитрий Торшин также добавил, что сейчас большинство компаний делают ставку на развитие через продукт - 82% планируют запускать новые решения и услуги. Почти две трети респондентов ориентированы на оптимизацию затрат и повышение эффективности, 26% рассматривают рост цен и работу с маржинальностью, а 21% - активное усиление маркетинга для перехвата доли рынка.