Израиль препятствует второму этапу мирного плана по Газе, заявили в Анкаре

АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Израиль не выполняет обязательства по первому этапу мирного плана по Газе и препятствует переходу ко второму этапу, заявил официальный представитель турецкой правящей "Партии справедливости и развития" Омер Челик.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Газе. По сути, должен был начаться второй этап, однако Израиль не выполняет ни одного из обязательств первого этапа и пытается сорвать процесс, выдвигая односторонние требования", - сказал Челик во вторник на брифинге.

По его словам, ключевым условием остаётся прекращение насилия. "Израиль должен положить конец убийствам и ликвидациям в Газе, а также гибели мирных жителей, включая женщин и детей. Это основное гуманитарное требование для продолжения процесса", - подчеркнул он.

Челик также отметил необходимость выполнения договорённостей по гуманитарной помощи. "Должна быть обеспечена полная доставка помощи, согласованной в рамках первого этапа, а также открытие КПП " Рафах ". Однако Израиль уклоняется от этих обязательств", - заявил он.

Он добавил, что напряжённость сохраняется и на Западном берегу. "Продолжаются нападения, предпринимаются попытки создать там ситуацию, аналогичную Газе. Это необходимо предотвратить", - заключил Челик.