Израиль препятствует второму этапу мирного плана по Газе, заявили в Анкаре

- Израиль не выполняет обязательства по первому этапу мирного плана по Газе и препятствует переходу ко второму этапу, заявил официальный представитель турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик.
- Ключевым условием для продолжения мирного процесса остается прекращение насилия в Газе со стороны Израиля.
- Челик отметил необходимость выполнения договоренностей по гуманитарной помощи, включая обеспечение полной доставки помощи и открытие КПП «Рафах», от чего Израиль уклоняется.
АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Израиль не выполняет обязательства по первому этапу мирного плана по Газе и препятствует переходу ко второму этапу, заявил официальный представитель турецкой правящей "Партии справедливости и развития" Омер Челик.
По его словам, ключевым условием остаётся прекращение насилия. "Израиль должен положить конец убийствам и ликвидациям в Газе, а также гибели мирных жителей, включая женщин и детей. Это основное гуманитарное требование для продолжения процесса", - подчеркнул он.
Челик также отметил необходимость выполнения договорённостей по гуманитарной помощи. "Должна быть обеспечена полная доставка помощи, согласованной в рамках первого этапа, а также открытие КПП "Рафах". Однако Израиль уклоняется от этих обязательств", - заявил он.
Он добавил, что напряжённость сохраняется и на Западном берегу. "Продолжаются нападения, предпринимаются попытки создать там ситуацию, аналогичную Газе. Это необходимо предотвратить", - заключил Челик.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.