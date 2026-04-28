Израиль препятствует второму этапу мирного плана по Газе, заявили в Анкаре - РИА Новости, 28.04.2026
19:02 28.04.2026
Израиль препятствует второму этапу мирного плана по Газе, заявили в Анкаре

© AP Photo / Hatem Moussa — Сектор Газа
28.04.2026
Сектор Газа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль не выполняет обязательства по первому этапу мирного плана по Газе и препятствует переходу ко второму этапу, заявил официальный представитель турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик.
  • Ключевым условием для продолжения мирного процесса остается прекращение насилия в Газе со стороны Израиля.
  • Челик отметил необходимость выполнения договоренностей по гуманитарной помощи, включая обеспечение полной доставки помощи и открытие КПП «Рафах», от чего Израиль уклоняется.
АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Израиль не выполняет обязательства по первому этапу мирного плана по Газе и препятствует переходу ко второму этапу, заявил официальный представитель турецкой правящей "Партии справедливости и развития" Омер Челик.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Газе. По сути, должен был начаться второй этап, однако Израиль не выполняет ни одного из обязательств первого этапа и пытается сорвать процесс, выдвигая односторонние требования", - сказал Челик во вторник на брифинге.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Лавров назвал силовое решение по Газе миной замедленного действия
24 апреля, 22:55
По его словам, ключевым условием остаётся прекращение насилия. "Израиль должен положить конец убийствам и ликвидациям в Газе, а также гибели мирных жителей, включая женщин и детей. Это основное гуманитарное требование для продолжения процесса", - подчеркнул он.
Челик также отметил необходимость выполнения договорённостей по гуманитарной помощи. "Должна быть обеспечена полная доставка помощи, согласованной в рамках первого этапа, а также открытие КПП "Рафах". Однако Израиль уклоняется от этих обязательств", - заявил он.
Он добавил, что напряжённость сохраняется и на Западном берегу. "Продолжаются нападения, предпринимаются попытки создать там ситуацию, аналогичную Газе. Это необходимо предотвратить", - заключил Челик.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 18:44
 
