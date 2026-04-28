В Швейцарии запустили петицию против закупки F-35 у США

15:59 28.04.2026
В Швейцарии запустили кампанию по сбору подписей против закупки F-35 у США

Самолет F-35. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости. Общественники в Швейцарии запустили петицию против закупки истребителей F-35 у США, стоимость которых оказалась выше изначально оговоренного контракта, сообщает газета Tribune de Geneve.
"Общественная организация "Нет F-35" начала кампанию по сбору подписей против закупки американских истребителей. Они считают бомбардировщики "неподходящими" и слишком дорогими", - пишет издание.
Сообщается, что петиция опубликована в "Федеральной газете", сбор подписей начинается во вторник.
Ассоциация обратилась к властям конфедерации с требованием прояснить сумму, сроки и условия расторжения контракта на покупку самолетов. Крайний срок сбора подписей установлен на 28 октября 2027 года.
Согласно данным инициаторов, петицию поддерживают более 220 видных деятелей, которые в 2022 году также поддержали аналогичную инициативу, выдвинутую Альянсом левых. Тогда, однако, альянс решил отозвать текст после подписания контракта на приобретение 36 истребителей.
В конце прошлого года глава минобороны Швейцарии Мартин Пфистер подтвердил, что конфедерация не намерена отказываться от контракта на закупку истребителей, однако приобретет 30 самолетов вместо 36 из-за повышения стоимости контракта. При этом впоследствии планируется приобретение еще 10 самолетов, указали в военном ведомстве.
В декабре посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что власти в Берне навязывают швейцарским налогоплательщикам дорогостоящие закупки вооружений под предлогом мнимой "российской угрозы".
Швейцария в сентябре 2022 года заключила контракт с США на закупку 36 истребителей F-35A на сумму около 6,25 миллиарда долларов. Поставки были запланированы на 2027–2030 годы. Но позднее начальник по оборонным закупкам Швейцарии Урс Лоэр сообщил, что США проинформировали о дополнительных расходах на сумму до 1,3 миллиарда долларов.
