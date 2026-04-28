В Швейцарии запустили петицию против закупки F-35 у США

ЖЕНЕВА, 28 апр – РИА Новости. Общественники в Швейцарии запустили петицию против закупки истребителей F-35 у США, стоимость которых оказалась выше изначально оговоренного контракта, сообщает газета Общественники в Швейцарии запустили петицию против закупки истребителей F-35 у США, стоимость которых оказалась выше изначально оговоренного контракта, сообщает газета Tribune de Geneve

"Общественная организация "Нет F-3 5" начала кампанию по сбору подписей против закупки американских истребителей. Они считают бомбардировщики "неподходящими" и слишком дорогими", - пишет издание.

Сообщается, что петиция опубликована в "Федеральной газете", сбор подписей начинается во вторник.

Ассоциация обратилась к властям конфедерации с требованием прояснить сумму, сроки и условия расторжения контракта на покупку самолетов. Крайний срок сбора подписей установлен на 28 октября 2027 года.

Согласно данным инициаторов, петицию поддерживают более 220 видных деятелей, которые в 2022 году также поддержали аналогичную инициативу, выдвинутую Альянсом левых. Тогда, однако, альянс решил отозвать текст после подписания контракта на приобретение 36 истребителей.

В конце прошлого года глава минобороны Швейцарии Мартин Пфистер подтвердил, что конфедерация не намерена отказываться от контракта на закупку истребителей, однако приобретет 30 самолетов вместо 36 из-за повышения стоимости контракта. При этом впоследствии планируется приобретение еще 10 самолетов, указали в военном ведомстве.

В декабре посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что власти в Берне навязывают швейцарским налогоплательщикам дорогостоящие закупки вооружений под предлогом мнимой "российской угрозы".