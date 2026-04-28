Посредники ждут предложение Ирана о прекращении конфликта с США, пишут СМИ

19:47 28.04.2026
CNN: посредники в Пакистане ждут предложения Ирана по завершению конфликта с США

© AP Photo / Vahid Salemi — Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посредники в Пакистане ожидают получить пересмотренное предложение от Ирана о прекращении конфликта с США.
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проведет консультации с властями.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посредники в Пакистане ожидают в ближайшие дни получить пересмотренное предложение от Ирана о прекращении конфликта с США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Посредники в Пакистане ожидают получить в ближайшие дни пересмотренное предложение от Ирана", - говорится в публикации.
По данным телеканала, глава МИД Ирана Аббас Аракчи проведет консультации с властями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Армии Ирана заявили, что война с США еще не закончилась
Вчера, 17:04
 
В миреИранПакистанСШААббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
