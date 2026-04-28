"В состоянии коллапса". В США поразились сокрушительному удару Ирана - РИА Новости, 28.04.2026
18:10 28.04.2026 (обновлено: 23:14 28.04.2026)
© REUTERS / Majid Asgaripour — Ракеты ПВО в Тегеране, Иран
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вашингтон должен быть готов к взаимным дипломатическим уступкам с Тегераном для заключения мира, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
"Иран "сообщил" президенту Дональду Трампу, что находится в "состоянии коллапса"? Кто-то, видимо, забыл сообщить об этом самому Ирану, потому что иранское информационное агентство ISNA сообщило о развертывании иранской армии по всей стране в готовности к новой войне", — написал он.
Президент США Дональд Трамп во время заявления перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Худший вариант". В США сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана
Вчера, 17:35
Дэвис подчеркнул, что страны не информируют своих противников о коллапсе во время войны. По его мнению, если бы у Ирана возникли проблемы, то он не смог больше контролировать пролив — следовательно, движение судов возобновилось бы. Но, похоже, это не так, поскольку нет никаких сообщений о "крахе" иранского государства, добавил он.
"Однако есть способ открыть пролив, но это произойдет только тогда, когда будут сняты обе блокады и Вашингтон будет готов к взаимным дипломатическим уступкам с Тегераном. До сих пор президент был готов только требовать подчинения со стороны Ирана. Чем дольше будет продолжаться такое поведение, тем дольше Тегеран не будет в одностороннем порядке подчиняться", — резюмировал эксперт.

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
СМИ рассказали о параметрах возможного соглашения США и Ирана
Вчера, 06:30
 
