"В состоянии коллапса". В США поразились сокрушительному удару Ирана

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вашингтон должен быть готов к взаимным дипломатическим уступкам с Тегераном для заключения мира, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
"Иран "сообщил" президенту Дональду Трампу, что находится в "состоянии коллапса"? Кто-то, видимо, забыл сообщить об этом самому Ирану, потому что иранское информационное агентство ISNA сообщило о развертывании иранской армии по всей стране в готовности к новой войне", — написал он.
Дэвис подчеркнул, что страны не информируют своих противников о коллапсе во время войны. По его мнению, если бы у Ирана возникли проблемы, то он не смог больше контролировать пролив — следовательно, движение судов возобновилось бы. Но, похоже, это не так, поскольку нет никаких сообщений о "крахе" иранского государства, добавил он.
"Однако есть способ открыть пролив, но это произойдет только тогда, когда будут сняты обе блокады и Вашингтон будет готов к взаимным дипломатическим уступкам с Тегераном. До сих пор президент был готов только требовать подчинения со стороны Ирана. Чем дольше будет продолжаться такое поведение, тем дольше Тегеран не будет в одностороннем порядке подчиняться", — резюмировал эксперт.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.