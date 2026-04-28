"Худший вариант". В США сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана

- Представители администрации президента США обеспокоены, что конфликт с Ираном перерастет в замороженное противостояние, пишет Axios.
- Такой вариант продолжения конфликта станет худшим вариантом для Дональда Трампа.
- Американский лидер колеблется между возобновлением бомбардировок и усилением санкций, находясь в состоянии "разочарованного реалиста".
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представители администрации президента США обеспокоены, что конфликт с Ираном перерастет в замороженное противостояние, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что стороны могут оказаться в ситуации, когда военные действия не будут возобновлены, но и мирное соглашение не будет заключено. Это может привести к тому, что Ормузский пролив останется закрытым, а морская блокада США не будет снята. Обе стороны будут ждать момента, когда противник проявит слабость.
По данным источников портала, Трамп колеблется между возобновлением бомбардировок и усилением санкций. Согласно собеседнику Axios, американский лидер находится в состоянии "разочарованного реалиста", так как не хочет применять силу, но и не может отступить.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
