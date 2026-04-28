Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 28.04.2026 (обновлено: 17:54 28.04.2026)
"Худший вариант". В США сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана

Axios: в администрации президента США боятся замороженного конфликта с Ираном

© REUTERS / Jonathan Ernst — Президент США Дональд Трамп во время заявления перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время заявления перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители администрации президента США обеспокоены, что конфликт с Ираном перерастет в замороженное противостояние, пишет Axios.
  • Такой вариант продолжения конфликта станет худшим вариантом для Дональда Трампа.
  • Американский лидер колеблется между возобновлением бомбардировок и усилением санкций, находясь в состоянии "разочарованного реалиста".
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представители администрации президента США обеспокоены, что конфликт с Ираном перерастет в замороженное противостояние, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.
"Замороженный конфликт — худший вариант для (Президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа с политической и экономической точек зрения", — заявил порталу источник.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Мы умоляем". В США выступили с тревожным признанием о переговорах с Ираном
27 апреля, 22:46
Отмечается, что стороны могут оказаться в ситуации, когда военные действия не будут возобновлены, но и мирное соглашение не будет заключено. Это может привести к тому, что Ормузский пролив останется закрытым, а морская блокада США не будет снята. Обе стороны будут ждать момента, когда противник проявит слабость.
По данным источников портала, Трамп колеблется между возобновлением бомбардировок и усилением санкций. Согласно собеседнику Axios, американский лидер находится в состоянии "разочарованного реалиста", так как не хочет применять силу, но и не может отступить.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В США рассказали, что произошло с Трампом из-за решения Ирана
22 апреля, 03:45
 
В миреСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаМасуд ПезешкианТегеран (город)Шехбаз Шариф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала