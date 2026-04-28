Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 28.04.2026
В Армии Ирана заявили, что война с США еще не закончилась

© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Представитель иранской армии Мохаммад Акраминия заявил, что Иран считает войну с США еще не оконченной.
  • Иран обновил список возможных целей и старался производить и обновлять вооружение за время перемирия.
  • Переговоры в Исламабаде после объявления о прекращении огня окончились безрезультатно.
ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Иран считает, что война с США все еще не закончилась, заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.
"Что касается текущей обстановки, то мы не считали, что война закончилась... Для нас текущая обстановка - это все еще военная обстановка. Заверяю дорогую иранскую нацию, что если противник повторно совершит агрессию, то столкнется с новым инструментарием, новым подходом Ирана и (ответом - ред.) в новых сферах", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Представитель армии Ирана также подтвердил, что за время действующего перемирия Тегеран постарался обновить список возможных целей для ответных действий в случае атаки на Иран, а также старался производить и обновлять вооружение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
В миреИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала