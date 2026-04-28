В Армии Ирана заявили, что война с США еще не закончилась

ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Иран считает, что война с США все еще не закончилась, заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.
"Что касается текущей обстановки, то мы не считали, что война закончилась... Для нас текущая обстановка - это все еще военная обстановка. Заверяю дорогую иранскую нацию, что если противник повторно совершит агрессию, то столкнется с новым инструментарием, новым подходом Ирана и (ответом - ред.) в новых сферах", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Представитель армии Ирана также подтвердил, что за время действующего перемирия Тегеран постарался обновить список возможных целей для ответных действий в случае атаки на Иран, а также старался производить и обновлять вооружение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.