Рубио назвал Иран проблемой для США даже без учета ядерной программы

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран оставался бы проблемой для Вашингтона даже без учета ядерной программы.
- Рубио отметил, что иранская сторона, по его мнению, всерьез стремится найти выход из сложившейся сложной ситуации.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран оставался бы проблемой для Вашингтона даже без учета ядерной программы из-за якобы стремления Тегерана к установлению доминирующего влияния на Ближнем Востоке.
"Ядерный вопрос - это причина, по которой мы вообще в это (конфликт - ред.) ввязались. Если бы Иран был просто радикальной страной, управляемой радикалами, это все равно оставалось бы проблемой... Они стремятся доминировать не только в Иране. Они стремятся доминировать в регионе", - заявил Рубио в интервью телеканалу Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
