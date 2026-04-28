Рубио назвал Иран проблемой для США даже без учета ядерной программы
02:40 28.04.2026
Рубио назвал Иран проблемой для США даже без учета ядерной программы

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран оставался бы проблемой для Вашингтона даже без учета ядерной программы из-за якобы стремления Тегерана к установлению доминирующего влияния на Ближнем Востоке.
"Ядерный вопрос - это причина, по которой мы вообще в это (конфликт - ред.) ввязались. Если бы Иран был просто радикальной страной, управляемой радикалами, это все равно оставалось бы проблемой... Они стремятся доминировать не только в Иране. Они стремятся доминировать в регионе", - заявил Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
У Ирана осталась половина довоенного ракетного арсенала, заявил Рубио
01:49
При этом Рубио отметил, что, по его мнению, иранская сторона всерьез стремится найти выход из сложившейся сложной ситуации, которая стала проблемной еще до начала военной кампании США и Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
Скоростные катера КСИР класса Ashura, оснащенные РСЗО и пулеметами - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Разгромить не удалось. Как флот Ирана переиграл США
Вчера, 08:00
 
